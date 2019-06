Com’è la tua tua Svizzera? Mostracela

LUGANO - È il più grande progetto cinematografico che la Svizzera abbia mai fatto. L’intero paese diventa parte di un lungometraggio grazie a "Switzerlanders" e al celebre regista Michael Steiner («Grounding» o «Wolkenbruch»).

Centinaia di svizzeri hanno ripreso con una videocamera la propria nazione, i propri hobby, i propri sogni e hanno caricato questi contributi in Switzerlanders. Dal produttore di corni alpini, fino al giovane talento di rugby, passando per la produttrice di grappe: filmati dove la Svizzera mostra il meglio di sé. Quello che ancora manca è uno sguardo nella tua vita.

La nascita di tuo figlio è imminente e vuoi condividere i tuoi sentimenti di felicità con il mondo? Sei triste perché è venuta a mancare una persona a te cara e vorresti immortale il suo ricordo in un video? Condividi con noi la tua storia e inviaci il tuo video.

Ecco come partecipare

Vuoi realizzare insieme a noi il film per il cinema «Switzerlanders»? Allora prendi il cellulare o una videocamere e condividi con noi il tuo punto di vista personale sul nostro paese, la tua vita, i tuoi sentimenti e pensieri in uno o più video. Le riprese possono avere una lunghezza illimitata, ma devono assolutamente essere girate in formato orizzontale. Il giorno delle riprese, che rappresenterà un giorno normalissimo in Svizzera, è il 21 giugno. Più informazioni sul progetto e le modalità di partecipazione sono disponibili su switzerlanders.20min.ch

Non sai ancora bene che tipo di video inviarci? Ecco qui di seguito alcune parole chiave che potrebbero ispirarti:

- caseificio in Val di Blenio

- le guardie di confine

- un concerto all’aperto

- fotografie aeree

- minatori

- sci estivo sui ghiacciai

- postino del bellinzonese

- gita scolastica

- esperienza in una casa di cure per anziani

- pronto soccorso in un ospedale

- passeggiata sul lungolago di Lugano

- escursione in Vallemaggia

- funerale

- bagnino in uno stabilimento balneare

- cameriere in un bar

- centro asilanti

- poliziotti di notte

- motociclisti sul passo

- animali in un alpeggio

- produzione di latte

- esercito svizzero

- ufficio open space

- sciopero della scuola

- nascita in un ospedale

- un incontro online

- i senzatetto

- LQBTQ +

- assistente di volo

Funziona così:

Se vuoi far parte di «Switzerlanders» allora prendi un telefonino o la tua videocamera e condividi con noi - inviandoci uno o più video - la tua personale visione del nostro paese, della tua vita, delle tue avventure, dei tuoi sentimenti o dei tuoi pensieri. Non è necessario che tu mostri nel video, basta far vedere quanti angoli belli esistono attorno a te.

Il regista Michael Steiner spiega il progetto:

I consigli del regista Michael Steiner: