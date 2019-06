Arrivano le vacanze, ma i ladri non vanno in ferie

BELLINZONA - Le vacanze estive sono alle porte, ma i ladri non vanno in ferie. È questo il monito lanciato dalla Polizia cantonale, che come da tradizione invita la popolazione ad attuare dei semplici accorgimenti per non rimanere vittima di furti con scasso nella propria abitazione.

Nonostante i dati mostrino una diminuzione negli anni del fenomeno dei furti nelle abitazioni, non bisogna abbassare la guardia in ambito di prevenzione. I ladri sono infatti sempre in agguato e pronti a colpire le case. La mancanza di una presenza costante nelle abitazioni facilita le effrazioni garantendo ai malviventi di non essere sorpresi. Simulare una presenza durante le assenze è quindi imprescindibile nonché un buon stratagemma per confondere i malintenzionati.

La Polizia quindi a seguire i seguenti consigli:

• Installate un timer per l’illuminazione interna, la radio o la TV.

• Avvisate i vicini o una persona di fiducia della vostra assenza.

• Fate svuotare regolarmente la bucalettere.

Immediatamente prima della partenza:

• Depositate gli oggetti di valore e documenti in cassaforte o nella cassetta di sicurezza in banca.

• Chiudete tutti gli accessi come pure finestre e le porte di balconi e terrazze.

• Chiudete il cancello del giardino con il chiavistello, mettete in luogo sicuro gli attrezzi da giardino.

• Controllate che i lucernari siano chiusi e i tendoni arrotolati.

Quando lasciate la vostra abitazione ricordatevi di:

• Chiudere tutte le porte.

• Mettere in funzione l’allarme se installato.

Cose da non fare assolutamente:

• Non inserite il messaggio sulla segreteria telefonica per informare della vostra assenza.

• Non postate la vostra assenza su Facebook o altri social network