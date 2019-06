Un video lancia la stagione della Mountain Bike

BELLINZONA - Tutto è pronto per la nuova stagione sulle due ruote e nel Bellinzonese e nell'Alto Ticino si respira aria di mountain bike. Due sono i nuovi percorsi integrati nella rete ufficiale di SvizzeraMobile, entrambi situati nella splendida regione del Nara (Brüsacü Bike e Cancorì Bike). I due tracciati saranno inaugurati il prossimo 30 giugno con un evento organizzato in collaborazione con l’Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli, il Comune di Acquarossa, gli Amici del Nara, l’associazione Blenio Bike e il supporto degli agricoltori della regione. «La mountain bike - precisa l'Organizzazione Turistica in una nota - rimane un prodotto fondamentale per la promozione del territorio che permette di generare importanti ricadute in termini economici e di visibilità».

Cinquanta strutture bike friendly - Tanti sono stati gli investimenti fatti in passato: le strutture classificate come bike friendly in tutta la regione sono infatti ormai una cinquantina, suddivise tra Bike Stop (ideali per una sosta) e Bike Stop+ (per chi vuole pernottare). «Questo è un chiaro segnale della crescente importanza turistica di questa disciplina e dell’entusiasmo di datori d’alloggio e ristoratori».

Le strutture sono ben segnalate grazie a delle bandiere e sono attrezzate per garantire ai biker la possibilità di effettuare delle riparazioni, assicurando dei servizi specifici di base quali l’acquisto di camere ad aria piuttosto che il lavaggio della bici.

Un nuovo opuscolo sulle mountain bike - Altra novità è il nuovo stampato, completamente rivisto, dedicato al mondo delle mountain bike nel Bellinzonese e Alto Ticino, presto disponibile in tutti i punti d’informazione. «Esso permette di avere una panoramica completa degli itinerari ufficiali promossi all’interno della piattaforma SvizzeraMobile e dei relativi dettagli tecnici. Su delle cartine orientative sono poi segnalate tutte le strutture bike friendly come anche i negozi di sport e le location dove è possibile noleggiare bike, e-bike e mountain bike».

Ritorna Quintour - Viene infine riproposta l’interessante offerta legata ai due tour enogastronomici in e-bike nel belllinzonese, i“Quintour”, alla scoperta del territorio e delle prelibatezze locali, in collaborazione con Quintorno e BikePort. Ricordiamo inoltre la rete di colonnine di ricarica per le e-bike, realizzata grazie alla preziosa collaborazione con l’Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli.

Maggiori dettagli sono consultabili sul nostro sito web o su quello di Ticino Turismo.

Giacomo Mirarchi – REDESIGN