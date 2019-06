"Opera per tutti" e "Tristar Triathlon Lugano", chiuse alcune strade

LUGANO - In occasione di due manifestazioni verranno messe in atto alcune deviazioni durante la giornata di sabato 22 giugno e domenica 23 giugno.

Tristar Triathlon Lugano - In occasione dell’evento “Tristar Triathlon Lugano”, che si terrà a Lugano e marginalmente in Capriasca e a Canobbio domenica 23 giugno 2019, verranno apportate delle deviazioni viarie per permettere un corretto svolgimento dell’evento.

Come comunicato dalla polizia, verrà chiuso il lungolago, dalla rotonda LAC a Piazza Castello e via Foce, a partire dalle 8.00 fino alle 16.00 circa.

Per cercare di limitare i disagi alla circolazione e garantire una certa sicurezza dei corridori, verrà predisposto un minimo di personale a gestione delle intersezioni, sia sull'asse di via C. Maraini come pure alle intersezioni di Cornaredo, dove transita la gara ciclistica.

Opera per tutti - Anche in occasione dell’evento “Opera per tutti”, che si svolgerà sabato 22 giugno 2019, verranno messe in atto alcune deviazioni. Verrà anticipata la chiusura estiva del lungolago, a partire dalle 19.00, anziché dalle 20.30.

In caso di necessità, fa notare la polizia, se dovesse esserci un forte afflusso di pubblico e quindi una messa in pericolo dello stesso a causa del traffico sul lungolago, si potrà valutare di anticipare ulteriormente la chiusura viaria.

Verrà predisposto un minimo di personale a gestione delle intersezioni sull'asse di via C. Maraini.