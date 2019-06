ASCONA - «Salviamo il Museum Epper». E il grido lanciato dal gruppo "Amici del Museo" che negli scorsi giorni ha pure creato una petizione online per difendere la piccola struttura asconese dalle "mire espansionistiche" di un albergo a cinque stelle.

«L’avrete certamente già notato», scrivono gli Amici del Museo in una nota. «È quella piccola casa a­ffiancata all'Eden Roc, con un piccolo portoncino d’ingresso con la scritta Museo Epper. Ora, la proprietà dell'hotel riprova per la seconda volta a fagocitarlo per farne, sembra, un centro benessere per i suoi ospiti».

Un'idea che fa rabbrividire i promotori della raccolta firme. «Il Museo non è servito solo a conservare le opere degli Epper, ma è stato aperto a molti artisti che hanno esposto le loro opere. In altre parole è stato uno spazio pubblico». Proprio come voluto dalla moglie del artista svizzero Ignaz Epper morto suicida nel 1969. «Si dette fuoco nel proprio giardino. E Mischa Epper lì lo fece deporre. E dispose che anch’essa venisse sepolta lì, accanto al marito. E lì in quel giardino ancora riposano», sottolineano gli Amici del Museo.

Far scomparire quella casa sarebbe per loro «una dissacrazione». «Per questo le autorità comunali dovrebbero impedirlo».