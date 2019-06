Misura eccezionale per i detentori del Seven25

LUGANO - In concomitanza con il cambiamento di orario del 9 giugno scorso è iniziato il cantiere sulla sponda est del Lago di Zugo; i lavori dureranno un anno e mezzo e si concluderanno a dicembre 2020.

Una delle conseguenze di questo importante cantiere per i viaggiatori dal Ticino è la partenza anticipata, rispetto all’orario precedente, di 10-12 minuti dei collegamenti verso nord (e viceversa).

Anche il treno IC della domenica sera, pensato appositamente per gli studenti ticinesi che si recano oltre Gottardo e che prima del 9 giugno partiva alle 19.10 da Bellinzona, è toccato dalla misura. Fino a dicembre 2020 l’IC parte infatti alle 18.56 da Bellinzona.

Al fine di non mettere in difficoltà i detentori dell’abbonamento Seven25 (il nuovo Binario7), le FFS, in via del tutto eccezionale e unicamente per il collegamento IC delle 18.56 da Bellinzona, accetteranno l’abbonamento anche prima delle 19.00, orario dal quale sarebbe effettivamente valido.

Questa misura eccezionale sarà valida fino alla conclusione del cantiere sulla sponda est del lago di Zugo.