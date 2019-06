Turismo in crisi? «Solo in apparenza». E nel 2020 ci sarà «un grosso evento»

LUGANO - La crisi del turismo ticinese? È un fatto solo apparente, ha affermato ieri il presidente dell’Ente Turistico del Luganese Bruno Lepori in occasione dell’Assemblea Ordinaria svoltasi presso il Palazzo dei Congressi di Lugano.

«Se ci fossero dei dati certi legati alle nuove forme di alloggio ecco che potremmo moltiplicarle ai dati che abbiamo a disposizione dall’Ufficio Federale di Statistica e noteremmo che, sorprendentemente, i dati legati ai pernottamenti sarebbero superiori di quanto pubblicato abitualmente». In altre parole, se nel fare i conti ci si dimentica di considerare fenomeni come quello di Airbnb - che ha radicalmente cambiato le attuali forme di turismo - ecco che l’errore di valutazione è subito dietro l’angolo.

Un Luganese «dinamico» - Per quanto riguarda il Luganese, la risposta ai cambiamenti dell’ultimo decennio è positiva secondi Lepori. «Il Luganese è riuscito ad evolvere molto bene in relazione a quanto successo negli ultimi 10 anni, ci riferiamo chiaramente alla riduzione del segmento bancario su Lugano e dai dati disponibili risulta che la nostra destinazione sia riuscita molto bene a convertirsi da destinazione prettamente business a destinazione leisure».

I due aspetti non si escludono a vicenda. Anzi, Lugano resta in ogni caso anche una destinazione di affari, anche se in minor portata rispetto agli anni precedenti il 2008. In quest’ottica, «la buona notizia - ha voluto sottolineare il presidente dell’ETL - sta nel fatto che si è potuti sopperire in parte a questa diminuzione aumentando i pernottamenti legati ai soggiorni di svago e vacanza». Un aspetto che ha portato ad una diminuzione dei prezzi di vendita delle camere delle strutture ricettive della regione.

Un grosso evento per l’anno prossimo - È un Luganese «dinamico» e «capace di affrontare le sfide che gli si presentano» quello illustrato da Lepori, che preannuncia l’arrivo di un «grosso evento» a Lugano nel periodo da metà a fine giugno del prossimo anno. «Ci stiamo lavorando. Le idee non mancano, la voglia di fare di più e meglio nemmeno: per questo sono e rimango fiducioso».