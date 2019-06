Torna il caldo, ma i temporali non se ne vanno

LOCARNO - In quest’ultima settimana la meteo si è “divertita” a rendere imprevedibili le giornate, rimescolando costantemente le carte sul tavolo. Dal sole (poco) ai temporali, con tanto di piogge intense e grandine, che hanno portato scompiglio soprattutto nel Sopraceneri.

Il peggio però, come si dice in questi casi, sembra essere finalmente alle spalle. Secondo il bollettino odierno di MeteoSvizzera i prossimi giorni saranno in prevalenza soleggiati, con le temperature nuovamente in aumento. Da domenica in particolare, le colonnine potrebbero tornare a sfiorare la soglia dei 30 gradi.

La tendenza dovrebbe trovare conferma anche nei primi giorni della prossima settimana, con tempo caldo e soleggiato, alternato a possibili temporali nella seconda metà della giornata.