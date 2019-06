Mistero o negligenza dietro un’auto abbandonata

MENDRISIO - Una rottamazione costosa. Quello raccontato dall’ultimo numero del Foglio Ufficiale potrebbe essere un giallo o soltanto un episodio di ordinaria negligenza. Lo scorso 6 aprile un individuo posteggia la propria vettura, una Fiat Punto vistosamente accidentata, nel parcheggio della stazione a Mendrisio. E non torna più a riprenderla.

È salito su un treno diretto lontano verso una nuova esistenza? O semplicemente non voleva pagare le spese per disfarsi dell’auto? Di certo c’è solo l’avviso delle FFS che intimano al proprietario di rimuovere entro due mesi il veicolo targato TI 126 190 (non infrangiamo nessuna privacy il numero sul sito della Circolazione è protetto). In caso contrario esso verrà smaltito quale rifiuto.

«Il costo di smaltimento per singolo veicolo è di 50 franchi forfait. Occorre solo munirsi della carta grigia annullata da Camorino» spiegano alla ditta Vismara di Davesco. Invece la macchina della burocrazia innescata dal proprietario della Punto abbandonata rischia di portare a cifre ben più alte. A partire dalla tariffa per due mesi e rotti di parcheggio che le FFS sono pronte, in ogni caso, a riscuotere: «Al proprietario verrà comunque inviata una fattura dal 6 aprile al giorno della rimozione. Più tutte le spese che FFS ha sostenuto per la rimozione e la rottamazione del veicolo» spiegano dal ramo dell’azienda che gestisce proprietà e immobili.

Sempre riguardo al mare di carta che un gesto del genere ha originato va fatto presente che le stesse FFS prima di pubblicare l’avviso hanno telefonato (non precisano però se qualcuno, magari un familiare, ha risposto), hanno scritto più volte all'indirizzo del padrone dell'auto. La raccomandata non è stata ritirata. Nel frattempo le targhe sono state tolte dal proprietario o da un parente, ma la procedura prevede un avviso pubblico prima di far intervenire il carro attrezzi.

Quante energie sprecate per soli cinquanta franchi.