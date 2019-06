Vetri rotti e festini notturni alle scuole elementari: «Ora basta»

BIASCA – Senza alcun rispetto. Né per i bambini, né per chi si troverà a dovere pulire certe schifezze. A Biasca le scuole comunali di Via San Gottardo sono diventate meta di party improvvisati per alcuni giovani della regione. Che, puntualmente, lasciano dietro di sé vetri rotti e immondizia. L’ultimo episodio risale allo scorso fine settimana. «Siamo stufi – dice una mamma, che vive nei pressi della scuola –. Per fortuna la squadra esterna comunale si attiva già al mattino presto svolgendo un ottimo lavoro di pulizia. Ma questa non è civiltà».

Uova contro la facciata – Nel mese di ottobre del 2018, in occasione della “ricorrenza” di Halloween, alcuni ignoti avrebbero addirittura lanciato uova contro la facciata dell’istituto scolastico. «Quello è diventato un punto di ritrovo per ragazzini che giocano a fare i “grandi”», precisa la nostra interlocutrice.

Pericolo per i bimbi – Un’altra mamma si espone. E non usa mezzi termini per sottolineare la situazione di disagio venutasi a creare. Soprattutto in alcuni periodi dell’anno. «Abbiamo a che fare con gente maleducata che merita di essere fermata. Non è giusto che i nostri figli al mattino trovino vetri sul piazzale col rischio di tagliarsi e di farsi male seriamente».

Decisioni drastiche – E, infatti, il caso è finito sotto la lente del Municipio, che di recente ha preso una decisione drastica. «Introdurremo la videosorveglianza – spiega Roberto Cefis, capo dicastero scuola –. Dobbiamo ancora definire con quale modalità, ma ormai è una certezza. Inoltre, solleciteremo controlli di polizia più mirati. Gli agenti sono già stati avvisati».

Non è un fenomeno che riguarda solo Biasca – Cefis evidenzia come il fenomeno non sia limitato solo a Biasca. «Accade anche in altre realtà della Svizzera italiana. A compiere queste gesta sono ragazzini che girano con l’alcol nello zaino. Non si tratta di persone che frequentano locali pubblici. Il problema non è solo nostro dunque».

Un atteggiamento più responsabile – Cefis invita tutta la giovane popolazione della regione ad assumere un atteggiamento più responsabile. E aggiunge: «Abbiamo constatato che questi fatti si verificano solo saltuariamente. In particolare quando nel borgo c’è qualche evento ben preciso. Durante lo scorso fine settimana era in corso una manifestazione sportiva importante. In ogni caso, siamo giunti a un livello di saturazione. Il Municipio c’è. E ha optato per una scelta forte. Anche per sensibilizzare i cittadini».