Weekend lungo, lunedì mattina attesi già i primi rientri

AIROLO - Dopo l’esodo verso lidi e spiagge assolate, è già ora di pensare al ritorno. E anche in questa occasione, come l’andata, non sarà priva di traffico intenso, soprattutto per chi intende raggiungere la Svizzera interna.

Come ricorda la polizia cantonale, le colonne davanti al portale sud della galleria del San Gottardo dovrebbero iniziare a formarsi già in mattinata, per raggiungere il picco massimo nel corso del pomeriggio e protrarsi poi ancora in serata.

Per evitare lunghe attese, si ricorda la presenza di percorsi alternativi, quale l’A13 del San Bernardino e i passi alpini.

La polizia rammenta inoltre di verificare di avere sufficiente carburante, soprattutto per coloro che dovranno affrontare lunghe colonne, e di avere sempre a disposizione dell’acqua per evitare la disidratazione.

Sabato a mezzogiorno, lo ricordiamo, era stato raggiunto il picco massimo di traffico al portale nord della galleria del San Gottardo, con ben 19 chilometri di coda. Ma il record lo aveva stabilito il weekend lungo di Pentecoste del 2018, quando a causa di un pullman in fiamme il traffico era stato deviato sulla A2. Il portale nord aveva fatto registrare la colonna più lunga degli ultimi 20 anni: ben 28 chilometri di lunghezza.