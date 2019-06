Intensi temporali in arrivo

LUGANO - Quello del caldo estivo è stato solo un assaggio. Una frescura quasi primaverile ha fatto capolino già da questa mattina grazie ad alcune brevi precipitazioni. Nelle prossime ore e per i giorni a venire la situazione non cambierà, anzi.

Già da oggi, soprattutto nel Sopraceneri, sono attesi rovesci e temporali anche intensi, soprattutto in serata e nella notte. Precipita quindi la colonnina di mercurio che per la giornata odierna non dovrebbe superare i 24 gradi.

Situazione identica è prevista dai meteorologi di Meteo Svizzera anche per le giornate di martedì e mercoledì. Rovesci e temporali frequenti, anche di forte intensità, dovrebbero caratterizzare i giorni a venire e le massime potrebbero scendere persino sotto la soglia dei 20 gradi. Insomma, questa estate fatica davvero ad esplodere.

Miglioramenti sono attesi da giovedì con un tempo che si prevede in prevalenza soleggiato e probabilmente asciutto. Anche le temperature dovrebbero timidamente ricominciare a salire. Dubbi, ma è ancora presto per dirlo, vi sono sul prossimo weekend, durante il quale al momento non si escludono nuove precipitazioni.