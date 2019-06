MELIDE - «Vivi quello che immagini...». È il titolo del video promozionale voluto dal Comune per valorizzare e mettere in risalto tutte le bellezze e le attrazioni di Melide. «Con l'inizio della stagione turistica abbiamo messo in atto una serie di iniziative di marketing legato al territorio per promuovere le nostre attrazioni e per offrire dei servizi all'avanguardia a cittadini e visitatori».

L’approccio del Municipio, che negli ultimi anni ha concretizzato una serie di importanti investimenti per lo sviluppo dell’offerta di svago per il segmento delle famiglie, quali l’innovativo parco giochi, il nuovo lido, la riqualifica delle passeggiate a lago, i nuovi campetti

multifunzionali nonché la valorizzazione generale delle aree verdi, unito alla capacità attrattiva del parco Swissminiatur, ha infatti permesso a Melide di diventare uno dei più importanti poli di attrazione turistica nella regione.

La prima fase del progetto è incentrata su un nuovo concetto di promozione turistica ed è veicolato attraverso un mix di canali digitali (tra cui il nuovo sito internet turistico) e tradizionali. «Ha l’obiettivo - precisa il Comune - di mettere in rete le diverse attrazioni presenti sul territorio e permettere ai visitatori di scoprire con semplicità tutto quello che il dinamico villaggio melidese ha da offrire».

Il Municipio ricorda pure che i turisti potranno beneficiare «di una potenziata e ben segnalata rete WiFi gratuita che copre tutti i punti di arrivo (stazione FFS, fermate, parcheggi) e le principali aree turistiche del comprensorio», e delle diverse offerte garantite dalla Melide Tourist Card, la carta distribuita gratuitamente a chi alloggia nelle strutture del Comune.

La seconda fase del progetto, invece, vedrà la luce entro la fine dell’anno e affinerà delle iniziative già introdotte. «Intendiamo proporre un arricchimento dei contenuti e prevediamo la realizzazione di installazioni che stimolino e favoriscano la condivisione delle esperienze vissute da visitatori e turisti».

Melide Turismo