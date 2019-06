Luce verde alla legge sulla prostituzione

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha infine dato luce verde al nuovo regolamento sull'esercizio della prostituzione. Esso definisce una serie di aspetti pratici in vista dell'entrata in vigore dell'omonima legge prevista il prossimo primo luglio.

Il Governo - lo scorso 28 novembre - aveva infatti deciso di posticipare la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni che erano inizialmente previste per il primo gennaio.

Tre Dipartimenti coinvolti - In questo modo il Gruppo di lavoro ha potuto definire una serie di aspetti pratici legati in particolare alla difesa della salute pubblica, all’aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento e alla lotta alla tratta agli esseri umani come previsto da alcuni articoli della nuova legge. «Il Regolamento - composto da 61 articoli - delimita l’attuazione pratica delle nuove disposizioni stabilite nella legge», precisa il Governo. «In particolare abbiamo definito in modo chiaro le autorità competenti per l’applicazione del nuovo testo di legge e del relativo regolamento: il Dipartimento delle istituzioni è responsabile dell’attuazione della legge, il Dipartimento della sanità e della socialità per le disposizioni in materia di igiene, salute pubblica e prevenzione sanitaria, il Dipartimento delle finanze e dell’economia degli aspetti legati alla fiscalità come le trattenute e il versamento dell’imposta forfettaria».

Compiti municipali - Ai Municipi spetta invece il compito di verificare la conformità strutturale del locale erotico e degli appartamenti non soggetti ad autorizzazione in riferimento alle normative edilizie e pianificatorie. Inoltre il Governo ha pure stabilito in modo preciso i doveri della figura del gerente responsabile del locale erotico. Nelle prossime settimane i servizi del Dipartimento delle istituzioni provvederanno a informare compiutamente e in maniera trasparente tutti gli attori toccati dalla nuova legge