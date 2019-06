Ecco JazzAscona 2019 nei suoi mille splendidi colori

ASCONA - Stiamo per arrivare nei giorni in cui «Ascona si veste a festa». Queste le prime parole del sindaco Luca Pissoglio, in apertura dell’incontro con i media. Il Locarnese, oramai, come ha giustamente fatto notare il presidente di Ascona-Locarno Turismo Aldo Merlini, «è una nuova destinazione per la musica». «E questo grazie a JazzAscona che, con le Settimane Musicali, è il fiore all’occhiello» della regione.

Difatti, anche quest’anno il cartellone è molto ricco, variegato (13 sono, complessivamente, i generi e gli stili toccati - dal New Orleans Jazz al rhythm and blues, dal funk al boogie-woogie -) e di altissima qualità: tant’è vero che avremo modo di assistere «223 concerti in 10 giorni, messi a punto da 50 band provenienti da 11 diversi Paesi», spiega il direttore artistico della rassegna Nicolas Gilliet.

«136 performance prenderanno vita sui palchi principali, 68 nei ristoranti, negli hotel e nei bar, mentre altre 20 non sono state volutamente inserite nel programma: si tratta di concerti a sorpresa, che stupiranno sicuramente il pubblico».

Il cartellone - Ma chi vedremo sul palco? Innanzitutto, Monty Alexander, autentica leggenda vivente del jazz, che in occasione del centenario della nascita di Nat King Cole si prodigherà il 27 giugno in un imperdibile tributo al grande Maestro. Un altro ospite di JazzAscona, che renderà omaggio all’immenso interprete di “Unforgettable”, il cantante e pianista Pablo Campos (25-29 giugno).

La colonna portante di questa 35esima edizione sarà l’acclamata New Orleans Jazz Orchestra - guidata da Adonis Rose - che vedrà impegnati - il 28 e il 29 giugno - una ventina di giovani e quotatissimi musicisti.

Poi, due grandi protagonisti della musica italiana: Francesco Baccini e Sergio Caputo, ovvero gli Swing Brothers. Caputo, in collegamento via Skype dalla Francia durante l’incontro con i media, ha spiegato che lo show in programma il 20 giugno «sarà un ping pong di pezzi miei e di Francesco, con aneddoti e tanta improvvisazione».

Vedremo anche la 93enne Othella Dallas, ossia la “Little Girl from Memphis” che da decenni vive in territorio elvetico, la quale sarà insignita il 23 giugno - come il trombettista e cantante Leroy Jones il giorno 25 - dello Swiss Jazz Award 2019.

Tra i numerosi altri, a JazzAscona 2019 si esibirà anche l sassofonista Sax Gordon (21-25 giugno), così come la Dutch Swing College Band (27-28 giugno) e la Big Band di Paolo Tomelleri (21 giugno). Inoltre, avremo modo di gustarci anche dell’ottimo e rovente boogie-woogie, in più serate: con due pianisti d’eccellenza, ovvero l’americano Al Copley e lo spagnolo Lluis Coloma.

I musicisti ticinesi - Come ogni anno, sono della partita anche i pezzi da novanta ticinesi, ossia il pianista e hammondista Frank Salis - che tornerà a esibirsi a JazzAscona il 21 giugno in compagnia del trombonista e cantante americano Michael Watson -, il chitarrista Sandro Schneebeli con il progetto - r&b/r’n’r oriented - Sand’s 2B a Band (le cui performance sono in programma tutti i giorni), così come il fisarmonicista bellinzonese Danilo Boggini che - ripercorrendo le tappe più significative del suo percorso musicale con il trombettista italiano Flavio Boltro - il 29 giugno presenterà in anteprima il suo nuovo album “Fil Rouge” -.

Trumpet Mafia - Da segnalare assolutamente, infine, Trumpet Mafia, una piattaforma d’incontro per trombettisti. Il progetto - di Aslin Parker, musicista di New Orleans - darà l’opportunità a tutti gli appassionati di tromba di conoscersi, di imparare e fare esperienza suonando fianco a fianco. Incontri - gratuiti - che si terranno dal 23 al 30 giugno a partire dalle 13 nell’Aula Magna del Collegio Papio.

Programma completo e informazioni: jazzascona.ch