LUGANO - Nessun caso di sporcizia alla foce. Se da un lato bottiglie vuote e cartoni abbandonati da qualche maleducato - come mostrato chiaramente da una foto scattata lo scorso fine settimana - erano concretamente presenti presso il nuovo villaggetto estivo di Lugano, è altresì vero che nessuno ha parlato di «foce più sporca», indicando peraltro in Lugano Marittima la causa, come invece riportato altrove.

Insomma, si parla solo di qualche maleducato. Lo staff che si occupa dell'area del villaggetto conferma infatti che l’area è stata «lasciata in uno stato di sporcizia». Numerosi giovani, soprattutto sabato sera, erano presenti sul posto con bibite - analcoliche e non - portate da casa: «Liberi di farlo» ma «aiutateci a tenere l’area pubblica pulita».

Lo staff è infatti rimasto al lavoro fino alle 3.15 del mattino per ripulire tutto, «ma se qualcuno arriva dopo quell'ora e lascia dei rifiuti automaticamente si ritrovano il giorno dopo». «Non siamo i genitori di nessuno», spiegano con una battuta da Lugano Marittima, concludendo con un "invito" rivolto agli ospiti per il prossimo futuro: ovvero quello di darsi una mano a vicenda per mantenere al meglio una proposta estiva che tanto sta piacendo a tutta la città.