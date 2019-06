Nella giornata della bici, Lugano inaugura due percorsi ciclabili

LUGANO - Oggi, lunedì 3 giugno, in tutto il mondo si festeggia la giornata della bicicletta. La città di Lugano ha quindi trovato la giornata ideale per inaugurare i primi due percorsi ciclabili realizzati nell'ambito di un (ambizioso) progetto di mobilità all’orizzonte 2030, approvato dal Municipio nel maggio del 2017, e volto a incentivare la sostenibilità anche nelle scelte di mobilità.

I due nuovi tracciati sono quello a carattere regionale tra via Lucchini e via Beltramina e quello a carattere locale tra il ponte del Liceo, Lanchetta e Via Crocetta. «Questi - precisava la città in una nota in cui presentava il piano comunale dei percorsi ciclabili - vanno ad aggiungersi ai percorsi esistenti e alla rete regionale di competenza cantonale. Parallelamente, viene approfondita la realizzazione delle rete di percorsi ciclabili di pronto intervento proposta nel Piano comunale dei percorsi ciclabili».

In particolare il piano si prefigge di rafforzare gli itinerari ciclabili lungo i collegamenti cittadini est-ovest (tra la stazione e la parte alta e bassa della città) e di sviluppa itinerari rapidi, diretti e sicuri verso le zone a maggior densità insediativa. «I tracciati - precisa il Municipio - collegano in modo capillare i maggiori punti di interesse di Lugano, che sono attrezzati con postazioni per lo stazionamento delle biciclette. Con l’adozione di questo piano Lugano potrà compiere un salto di qualità effettivo e tangibile nella creazione della sua rete ciclabile. Rete che sarà implementata sfruttando anche i grandi progetti urbanistici di mobilità che coinvolgeranno il territorio nei prossimi anni, integrando le ciclopiste nei processi di sviluppo urbano e insediativo del luganese».

Tipress