Spazio alle bici, domenica di strade chiuse

LUGANO - La Polizia della Città di Lugano comunica che in occasione della gara ciclistica internazionale professionisti di domenica 9 giugno 2019, saranno introdotte le seguenti disposizioni concernenti la circolazione stradale.

Percorso gara nella giurisdizione di Lugano:

Percorso ripetuto 8 volte:

Partenza da Riva Vela - Piazza Luini (LAC) – Via Mazzini – Via A.Riva - Barbengo: Via Barbengo – Via delle Scuole – Casoro: Via Casoro – Via al Lago – Muzzano: Via Mondino, Via Piodella, Via al Laghetto, Lugano: Via Sorengo – P. Besso – Via Manzoni (tunnel Besso) – Via S. Gottardo - Via Cantonale – C.so Pestalozzi – Via Magatti – P.zza Manzoni- Riva Vela.

Percorso gara nella giurisdizione di Collina d’Oro:

Percorso ripetuto 8 volte:

Via Montalbano, Via S. Abbondio, Via Collina d’Oro, Via M.te Croce, Via Roncone, Via Cantonale (Carabietta), Riva Valbella, Riva Cantonetto, Via Muzzano.

Sbarramento totale della circolazione a Lugano:

Da Piazza Castello a Via Adamini da sabato 8 giugno dalle 20:30 a domenica 9 giugno alle 23. Dalle 10 sino alle 16 dal debarcadero di Paradiso a Via Mazzini (Riva Caccia) e Via Cantonale, Corso Pestalozzi (primo tratto), Via Pretorio e via Magatti.

- (gli accessi all’albergo Splendid Royal e ai confinanti di Riva Caccia – Via Fontana sono garantiti dal debarcadero di Paradiso).

- La Via Mazzini è accessibile per i residenti provenendo da Paradiso e solo dopo il passaggio del fine corsa (possibile attese fino a 20 minuti).

- Il parcheggio coperto del Lac è accessibile solo per gli abbonati provenendo da Paradiso solo dopo il passaggio del fine corsa, (Possibili attese fino a 20 minuti).

- Il parcheggio coperto del Central Park accessibile solo per gli abbonati provenendo da Paradiso e solo dopo il passaggio del fine corsa (possibili attese fino a 20 minuti).

Deviazioni della circolazione:

Da Gandria/per Chiasso - Bellinzona - Locarno

Galleria “Vedeggio Cassarate”:

Cornaredo – Via Sonvico tunnel Vedeggio Cassarate verso Manno.

A2 da Chiasso/Bellinzona/Locarno per Castagnola - Gandria - St. Moritz

Galleria “Vedeggio Cassarate”:

Cornaredo – Viale Ciani – Viale Cassarate – Viale Castagnola.



Uscita A2 Nord:

5 Vie – Massagno Via Lepori – Cappella 2 Mani – Via S. Gottardo – Via Tesserete – Via Torricelli – Via Trevano – Via Zurigo – Via Madonnetta – Viale Cassarate.

Uscita A2 Sud:

Per gli utenti intenzionati a raggiungere il quartiere di Loreto - Stazione FFS -

Sorengo – Collina d’Oro, dall’incrocio di Casserina/via Maraini (Loreto) Via A. Riva – Via Paradiso. dopo il passaggio del carro “scopa”.

Da Ponte Tresa – Agno – Bioggio per Lugano

Rotonda di Bioggio:

Via Lugano – Via Bioggio “Crespera” – Massagno/ Cappella 2 Mani – Via S. Gottardo – Via Tesserete

Via Torricelli – Via Trevano.

Per raggiungere Ponte Tresa s’invita ad usufruire della “galleria Vedeggio Cassarate” con uscita a Manno per Bioggio – Agno.

Abitanti confinanti sul percorso di gara:

Riva Albertolli, Riva Vela;

l’accesso ai fondi e posteggi privati non sarà possibile dalle ore 06:00 sino alle ore 18:00 circa.



Traffico locale – percorso di gara Lugano

Garantita la circolazione sorvegliata sul percorso di gara nei seguenti luoghi, dopo il passaggio del fine corsa:

Via S. Gottardo – Via Maraini - Via Zurigo;

La Via Cantonale NON sarà agibile sino al termine della gara ciclistica.

Barbengo: Via Barbengo, via Municipio, Via delle Scuole verso Casoro

Sorengo: Via P. Tresa – Via al Laghetto - Via Collina d’Oro (verso Gentilino)

La Via Sorengo è agibile SOLO in direzione della corsa per i residenti e per utenti della Clinica S. Anna.

TAXI: Il luogo di stazionamento in Piazza Manzoni è stato spostato in Piazzetta Maraini

A PARADISO LE ENTRATE AUTOSTRADALI A2 SONO AGIBILI NORMALMENTE

INFORMAZIONI GENERALI

La Polizia Collina d’Oro comunica che nel comprensorio il traffico veicolare subirà interruzioni e blocchi momentanei con tempi di attesa di 10/15 minuti. Sarà garantito il transito dopo il passaggio del “carro scopa” e solo in direzione della gara ciclistica.

Via Civra sarà completamente aperta al traffico veicolare e sospesa la limitazione “servizio a domicilio”.

Le linee AutoPostali 436 (Agra-Sorengo-Lugano) e 433 (Lugano-Carabietta-Agnuzzo) verranno soppresse.

Le deviazioni del traffico saranno segnalate. L'utenza è invitata a rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dagli Agenti di Polizia e dal personale di sicurezza ausiliario. Gli stessi cercheranno di agevolare, nel limite del possibile il traffico veicolare.