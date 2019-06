«Non ci si muove», domenica disastrosa sulle strade ticinesi. La Polizia: «Garantita la sicurezza»

BELLINZONA - «Poteva prendere un elicottero». «Poteva usare il treno, tanto non lo avrebbe riconosciuto nessuno». Un caos totale sulle strade ticinesi «per una sola persona». Hanno le sfumature più varie i commenti che si possono leggere in queste ore sui social, generati dagli enormi disagi che stanno mettendo a durissima prova pazienza e nervi degli automobilisti in tutto il cantone.

Un caos provocato da una “sfortunata” coincidenza di eventi. L’arrivo in Ticino del Segretario di Stato statunitense - e l’imponente dispositivo messo in atto dalle forze dell’ordine - coincide infatti con il rientro del lungo fine settimana dell’Ascensione, già marchiato nei giorni scorsi con un segno rosso nei calendari.

A2 da bollino rosso - Rosso come il bollino in corrispondenza del portale sud della galleria del San Gottardo, dove al momento si registrano code di 11 chilometri e ritardi sui tempi di percorrenza fino a due ore.

Sull’A2 la situazione risulta assai critica in diversi punti. Il tratto tra le gallerie della Biaschina e della Piumogna è congestionato, così come quello tra Mendrisio e Lugano Nord, dove si registrano fortissimi disagi. Anche sulla via dell’A13, da Roveredo in direzione del San Bernardino, i ritardi hanno ormai raggiunto l’ora e mezza.