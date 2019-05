"Restituiti" a Frank Horvat i francobolli che barattò nel 1943

LUGANO - Il Municipio di Lugano ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Civico Frank Horvat, in occasione della sua presenza in Città per la seconda edizione di CaronaImmagina (mostra che sarà inaugurata domani).

Horvat, tra i fotografi più importanti del Novecento, conosciuto mondialmente soprattutto come fotografo di moda, ha un forte legame con la Città di Lugano. Negli anni più bui dello scorso secolo ha infatti lasciato l’Istria con la sua famiglia, nel 1939, rifugiandosi sulle rive del Ceresio. Quando studiava al liceo di Lugano, nel 1943, barattò la sua collezione filatelica con la prima macchina fotografica, una Retinamat 35 millimetri.

Il sindaco Marco Borradori, ha voluto simbolicamente restituire al celebre ospite dei francobolli come segno della riconoscenza che questa città ha per il fotografo che, nel suo straordinario percorso artistico, non ha mai mancato di citare Lugano come uno dei luoghi importanti della sua vita. Oltre ad alcuni francobolli svizzeri che datano proprio del 1943, Borradori ha omaggiato Horvat con l’intera serie filatelica della Confederazione, rilasciata lo scorso anno.

Donazione per il MASI - Nel corso dell’incontro il fotografo ha ricordato la sua giovinezza a Lugano, da quando a sedici anni, immaginava di fare il poeta alla decisione di partire alla scoperta del mondo dopo il liceo, e si è detto felice di poter esporre, per la prima volta in un luogo pubblico in Ticino, le sue opere a Carona. Horvat ha poi indicato al Municipio di voler donare queste fotografie al MASI (Museo

d’arte della Svizzera italiana) di Lugano.

Città di Lugano