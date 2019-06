Furti con scasso, ecco come prevenirli. «Il contributo della popolazione è fondamentale»

LUGANO - Per prevenire i furti con scasso, i corpi di polizia della Regione 3 del Luganese lanciano, anche quest'anno, la campagna di prevenzione e denominata “PREVEDERE 2.0”.

La stessa, in concreto, rinnova e aggiorna l'informazione capillare sul tema e mira a ridurne la frequenza, attraverso l’autoprotezione delle potenziali vittime. E per riuscirci è importate, per l'inquilino, prevedere il rischio e limitare le possibilità d’azione dei ladri, in particolare con l’adozione dei 7 consigli ufficiali della Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) contro i furti con scasso (vedi volantino allegato).

I dati - In Svizzera, tra il 2017 e il 2018, il numero dei furti con scasso (furti con effrazione e introduzione clandestina) è sceso nuovamente, con una costante diminuzione dal 2012, raggiungendo il tasso più basso dal 2009; e solo nel 2018 si sono avute in media 3.6 infrazioni ogni 1000 abitanti (3.9 nel 2017). Per contro in Ticino, l’anno scorso, la frequenza è invece lievemente aumentata con 3.3 infrazioni ogni 1000 abitanti (3.1 nel 2017).

Nei comuni della Regione di polizia 3 del Luganese, il tasso nel 2018 è invece rimasto invariato rispetto all’anno precedente, con 3.3 infrazioni ogni 1000 abitanti, dopo la sensibile diminuzione della frequenza rispetto al 2016 che contava ancora 5.3 infrazioni ogni 1000 abitanti. A Lugano, infine, la frequenza è calata nuovamente nel 2018, con 3.4 infrazioni ogni 1000 abitanti contro i 3.7 nel 2017. Tutti questi dati gratificano lo sforzo di prossimità delle polizie comunali fatto negli ultimi anni con la promozione capillare, nelle economie domestiche e nelle piazze comunali, dei consigli preventivi contro i furti con scasso.

Uno dei reati più frequenti - Nonostante, quindi, una tendenza generale relativamente positiva, il furto con scasso con introduzione clandestina resta, comunque, uno dei reati più frequenti, con conseguenze spesso importanti sullo stato d'animo delle persone colpite all'interno della loro sfera personale quale la propria abitazione.

La campagna - La campagna di prevenzione è un’iniziativa della durata di tre giorni, con attività di prossimità che toccheranno tutti i comuni del Luganese durante i giorni di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno. La campagna si concretizzerà con la promozione dei 7 consigli ufficiali della PSC contro i furti con scasso tramite i mass media, i siti internet comunali, gli albi comunali e dei momenti d'incontro con la popolazione. I posti d'incontro saranno gestiti dagli agenti di polizia comunale nei vari comuni e nei quartieri della città, secondo un'agenda prefissata. Vi sarà inoltre un posto d'incontro principale in Piazza Dante, a Lugano, gestito dalla Polizia della Città di Lugano, sull'arco dei tre giorni. Ai posti d'incontro, oltre al volantino con i 7 consigli, quale novità sarà distribuito anche il nuovo opuscolo della PSC "Dallo scasso ci si può proteggere" (in allegato).

I cittadini potranno in più anche essere aggiornati sulla situazione locale e potranno completare l’informazione con richieste mirate agli agenti, in relazione alla propria situazione e, su appuntamento, gli agenti saranno lieti di effettuare un sopralluogo per ulteriori consigli.

Come prevenire - «Quello che è importante sottolineare è che i cittadini possono effettivamente, con il loro comportamento, contribuire alla riduzione del fenomeno», viene spiegato. «La collaborazione attiva della popolazione contribuisce in modo preponderante all’efficacia dell’azione di polizia. I fatti mostrano che la polizia arresta gli autori dei reati molto spesso soprattutto grazie alle segnalazioni tempestive dei singoli cittadini».

L’invito è pertanto quello di chiamare sempre e subito le forze dell’ordine, per segnalare un furto in corso o per segnalare delle persone sospette. La prevenzione più efficace contro i furti con scasso è dunque quella operata dall'inquilino che protegge la sua casa durante la propria assenza.

Per questo l’attuazione dei 7 consigli ufficiali della PSC contro i furti con scasso è di fondamentale importanza: