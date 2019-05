Questa è la volta buona, l'estate è finalmente arrivata

LUGANO - Quest'anno si è dovuto pazientare parecchio prima di vedere finalmente l'estate fare capolino dalle nostre parti. Ma come dice il proverbio: meglio tardi che mai. E in effetti, la puntualità non poteva essere migliore. Finalmente il sole ha fatto capolino su tutto il cantone proprio nel giorno di festa.

Il tempo sarà particolarmente soleggiato anche per il fine settimana, che coincide con l'inizio dell'estate meteorologica (1° giugno). E questo in tutte le regioni svizzere.

Un sole sempre più splendente - Ieri il cielo era ancora un po' nuvoloso, specie al mattino e nella zona alpina. Nubi che si sono però diradate nel corso del pomeriggio e che hanno permesso, nella giornata di oggi, di beneficiare di un cielo solo a tratti velato. Domani, sabato e domenica la situazione migliorerà ulteriormente e il sole farà la voce grossa.

Anche le temperature, nel corso del ponte dell'Asciensione, godranno di un progressivo miglioramento. Il culmine lo si raggiungerà nella giornata di domenica in cui, per la prima volta nel 2019, si potranno anche toccare quasi i 30° C.

Ritorno della primavera? - Tutto bene? Non proprio. Perché, benché sia tipica della stagione primaverile, la pioggia non risparmia nemmeno l'estate. E a partire da martedì sera ci si deve attendere l'arrivo di alcuni rovesci o temporali.