Così il macellaio deejay aiuta il Nepal

CUGNASCO-GERRA – Tempo di grigliate. E di grossi affari per i macellai. Qualcuno, però, "se ne frega". E cerca di andare oltre. Ad esempio, Karis Margaroli, classe 1973, noto deejay del Locarnese (per feste, compleanni e matrimoni) che ha una macelleria a Cugnasco-Gerra. Per tutta l'estate, parte del ricavato delle vendite della luganighetta di maiale da lui prodotta finirà in Nepal. «Più precisamente i soldi serviranno per acquistare delle stufe destinate alle abitazioni di villaggi poverissimi».

Margaroli si è affidato a un'associazione, "Mani per il Nepal", molto valida che da tempo opera nel Paese asiatico. Il macellaio deejay non è nuovo a iniziative del genere. Qualche anno fa si era lanciato in una raccolta fondi per coprire le spese di ricerca dei famigliari della donna scomparsa, e mai ritrovata, sui monti di Brissago. «Ogni anno cerco di fare qualcosa di positivo. Mi piace tentare di aiutare gli altri».