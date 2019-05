Ponte dell’Ascensione: tutti verso sud

BELLINZONA - L’Ascensione è alle porte e chi ha potuto chiedere un giorno di vacanza si ritroverà con quattro giorni liberi. Guardando oggi fuori dalla finestra, verrebbe voglia di pensare a una maratona di serie tv sul divano, ma sembra che le previsioni siano molto più entusiasmanti. E a Meteonews si affidano oltre Gottardo, dove molti sono in preparazione per spostarsi verso sud.

“10 chilometri di coda, 29 treni extra e 30 gradi” titola un articolo di oggi del Blick. Per raggiungere i «26 gradi» previsti in Ticino, gli automobilisti sono avvisati sulle previsioni del traffico: 10 chilometri al portale nord della galleria del San Gottardo, che potrebbero essere addirittura 12 domenica, al rientro. Il consiglio è di partire molto presto al mattino e cercare di utilizzare vie secondarie.

Le FFS organizzeranno 29 treni in più per l’Ascensione, con circa 45’000 posti a sedere supplementari. Ai viaggiatori diretti in Ticino via Zurigo l’ex regia federale consiglia di utilizzare i treni InterCity in partenza alle xx.32 dalla città sulla Limmat, oppure i treni supplementari delle xx.45, sempre da Zurigo.

A nord delle Alpi buttano l’occhio non solo sul Ticino, ma anche sul Vallese, dove sono previsti 30 gradi. «Non è obbligatorio andare a sud per godersi il sole nei prossimi giorni», ha dichiarato Cedric Sütterlin di Meteonews. Il meteorologo prevede fino a 26 gradi a Zurigo e Berna, 27 a Basilea.