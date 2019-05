Soccorritori e sub si esercitano in vista dell'estate

LAVERTEZZO - Si è svolta oggi la prima giornata di formazione tecnica di soccorso in valle Verzasca in collaborazione con i locali sub.

Lo scopo di queste giornate di formazione consiste nell'esercitare le tecniche di soccorso e di salvataggio in contesti fluviali, dove l'affluenza di appassionati per queste attività si intensificherà con l'arrivo della stagione estiva.

Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori esercizi in cui si applicheranno le tecniche specifiche di soccorso in canyoning in collaborazione con i colleghi della polizia lacuale.

Alla giornata hanno partecipato circa 25 soccorritori.

Rescue Media