Giovani in piazza per salvare il clima

BELLINZONA - Il movimento “Sciopero per il clima” ha organizzato oggi in 21 città svizzere uno sciopero. In Ticino la manifestazione si è svolta a Bellinzona, dove i manifestanti - studenti e studentesse provenienti da tutte le scuole superiori del cantone - hanno organizzato un corteo che da Largo Elvezia si è spostato fino in Piazza Governo. E a rispondere all'appello del Coordinamento cantonale sono stati circa in 500, che con canti, balli e slogan hanno espresso la loro voglia di cambiamento. «Il tempo non è riciclabile», si leggeva su un cartello. «Senza ecologia ce ne andremo tutti via», stava scritto su un altro. «Il clima è come la birra, se si scalda fa schifo», recitava un terzo.

Oltre che a richiamare ancora una volta l’attenzione dei politici sul tema del cambiamento climatico, in questa edizione si è deciso di dare risalto al mondo finanziario e ai suoi costi ambientali. Puntando il dito soprattutto contro due banche svizzere presenti nell’elenco delle trenta banche che inquinano di più al mondo: UBS e Credit Suisse. «Esse sono corresponsabili di emissioni di CO2 22 volte maggiori di quelle dell’intera popolazione svizzera», è stato fatto notare.

I giovani hanno quindi richiesto alle banche - distendendosi pure davanti ad esse - di cessare immediatamente gli investimenti nei combustibili fossili e alla politica di attuare provvedimenti per promuovere questo cambiamento.

Tipress