BELLINZONA – «Ci hanno tagliati fuori dal mondo senza preavviso». A sostenerlo è un padre di famiglia che vive nella zona di Pedevilla (Bellinzona). Negli scorsi giorni lungo la strada consortile che porta ai Monti di Ravecchia è spuntato un cartello che annuncia lavori di ristrutturazione tra il 27 maggio e il 19 giugno. Una decisione quasi repentina che ha spiazzato alcune persone (circa una ventina) che vivono nella zona. «Ad alcuni pare sia arrivata una circolare. A me no», sostiene un signore.

C’è chi la prende con filosofia – In effetti il Consorzio strada forestale Paudo-Monti di Ravecchia-Monti di Artore in data 21 maggio aveva diramato sia un comunicato stampa, sia un avviso all'utenza. «Certo che se ce lo dicevano un po' prima non ci avrebbe dato fastidio – ironizza la vice gerente del Grotto Rosetta, esercizio situato sui Monti di Ravecchia –. In qualche modo ci adegueremo, non facciamo troppe storie». «I disagi riguardano soprattutto coloro che si devono recare sul piano per lavoro o per fare commissioni», aggiunge un altro residente.

La sicurezza non era più garantita – Federico Rossini, responsabile del consorzio, spiega la situazione dal punto di vista di chi opera al fronte. «Abbiamo ricevuto delle lamentele sulla tempistica da parte di una famiglia in particolare – conferma –. Avremmo voluto effettivamente avvisare le persone coinvolte con maggiore anticipo. Il problema è che questi lavori sono urgenti, sta cedendo la strada e la sicurezza non era più garantita. Volevamo intervenire tempestivamente, prima dell'inizio delle vacanze estive. A quel punto ci sarebbe stato più traffico e i rischi sarebbero aumentati».

Gesti di solidarietà verso la popolazione – I lavori dureranno tre settimane. E Rossini evidenzia come il consorzio abbia deciso di venire incontro alla popolazione, in tutti i modi. «Riapriremo la strada ogni sera. E anche nei weekend. Non è evidente. Per la famiglia che si è lamentata direttamente con noi, abbiamo messo a disposizione un'auto del cantiere per consentirle di raggiungere il luogo in cui abita. In particolare pensando ai figli in età scolastica. Comprendiamo i disagi. Stiamo facendo l’impossibile per ridurli».