Centocampi in bilico: il giovane agricoltore getta la spugna?

GAMBAROGNO – Un migliaio di parcelle, circa 12 ettari di terreni agricoli situati nella zona dei monti di Caviano. Fino allo scorso anno a curarli, e a mantenerli, era stato il veterano Walter Keller. Dopo oltre 40 anni di servizio, a lui era subentrato un giovane locarnese, molto entusiasta. Ma il ragazzo starebbe per gettare la spugna. La sfida si rivelerebbe troppo impegnativa. Soprattutto per la difficoltà di accesso al luogo.

Un paesaggio mozzafiato – La vista, da lassù, a circa 600 metri, è incantevole. Si vede il Verbano in tutto il suo splendore. Il problema, tuttavia, consiste nel fatto che l'ultimo tratto di strada per arrivarci va percorso a piedi. Manca, in sostanza, un chilometro di strada forestale. Sarebbe questo aspetto (non da poco) a scoraggiare gli eventuali successori di Keller. E sarebbe proprio questo dettaglio ad avere spinto il giovane appena subentratogli a fare dietrofront dopo neanche una stagione.

Il mantenimento delle tradizioni – I terreni appartengono a diversi proprietari. Erano stati affidati, decenni or sono, a Keller. Un uomo che ha combattuto con tutte le sue forze contro l'avanzata del bosco e per il mantenimento delle tradizioni. Keller è andato in pensione. Il giovane che lo ha sostituito sembra non avere intenzione di proseguire la sua missione. La manutenzione dei terreni è garantita solo fino alla prossima primavera. E poi cosa accadrà?