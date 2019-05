Ciclisti attenzione, il marciapiede non è per tutti

LUGANO - A partire da oggi (e fino a venerdì 24 maggio) si terrà la campagna di prevenzione "MARCIA-A-PIEDI" un’iniziativa promossa dalla Polizia Città di Lugano con la collaborazione dell’associazione PRO VELO Ticino.

Sensibilizzare - L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli utenti della strada che circolano in bicicletta, con ciclomotori, rispettivamente veicoli elettrici di tendenza, al corretto uso del marciapiede e delle altre aree di traffico destinate ai pedoni. «La campagna - precisa la Polizia comunale - ha dunque lo scopo di informare i conducenti sulle regole della circolazione e della sicurezza stradale ed evitare che circolino nelle aree di traffico destinate ai pedoni, se ciò non è autorizzato espressamente dalla segnaletica stradale».

Vari casi negli scorsi anni - Il problema non è nuovo e negli scorsi anni ha provocato alcuni incidenti. «Dal 2016 al 2018 - viene precisato nella nota - se ne sono registrati 11 con protagoniste le e-Bike: in 2 casi, avvenuti in Centro, la mancata concessione della precedenza sulle strisce pedonali, rispettivamente la circolazione in senso contrario, ha avuto come conseguenza il ferimento leggero di pedoni». La situazione è ancora peggiore se si prende in considerazione le "normali biciclette". «Nello stesso periodo - precisano ancora le forze dell'ordine cittadine - su 30 incidenti che le hanno viste coinvolte, in 2 casi si è registrato un ferimento grave».

Vari quartieri coinvolti - L’azione di prevenzione si svolgerà in particolare nei quartieri del Centro, Cassarate, Loreto e Molino Nuovo. «Sono i luoghi dove si contestano più frequentemente le infrazioni, in particolare lungo i marciapiedi del lungolago, nella zona pedonale e nei parchi comunali».

Target - La campagna è rivolta soprattutto ai conducenti di biciclette, e-bike lente, monpattini elettrici s-Pedelec, sedie a rotelle motorizzate, veicoli autobilanciati, come pure i possessori di altri veicoli elettrici non omologati. «Effettueremo - sottolinea la polizia - controlli mirati a scopo educativo. Le persone sorprese a commettere un’infrazione, in particolare sui marciapiedi o nelle zone pedonali, saranno fermate e debitamente informate». Saranno inoltre messi a disposizione degli utenti il pieghevole "Sicurezza in sella-Le dieci regole d'oro del ciclista" di PRO VELO Svizzera e un foglio informativo della Polizia Città di Lugano sulle diverse tipologie di veicoli e sui luoghi dove possono circolare. Le infrazioni gravi potranno venire sanzionate.