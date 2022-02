Svizzeri alle urne su tabacco, media, esperimenti animali e tasse

BERNA - Giornata di votazioni oggi in Svizzera. Gli elettori sono chiamati ad esprimersi, a livello nazionale, sulle iniziative popolari che chiedono il divieto della pubblicità del tabacco diretta ai giovani e la proibizione degli esperimenti sugli animali.

Il popolo è chiamato ad esprimersi sull'abolizione della tassa di bollo percepita sull'emissione di capitale proprio, e sulla legge federale riguardante gli aiuti a favore dei media. Contro questi due progetti è stato lanciato, con successo, il referendum

Stando all'ultimo sondaggio della SSR diffuso a inizio febbraio, solo l'iniziativa popolare "Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco" verrebbe accolta. L'iniziativa volta a proibire gli esperimenti sugli animali verrebbe invece chiaramente respinta; bocciate anche la modifica della legge federale sulle tasse di bollo e le misure a favore dei media.

I temi cantonali - In diversi cantoni gli elettori sono chiamati anche a pronunciarsi su tutta una serie di leggi e proposte che vanno dagli aiuti agli ospedali per l'emergenza Covid, alla protezione del clima, dagli sgravi fiscali ai diritti fondamentali dei primati.

Soletta è l'unico cantone a sottoporre a votazione popolare le spese aggiuntive causate agli ospedali dalla pandemia di Covid e dalla decisione del Consiglio federale che nella primavera del 2020 aveva vietato a ospedali e cliniche di effettuare interventi e terapie non urgenti. A Sciaffusa sono poste in votazione due modifiche della legge fiscale. La prima, volta ad attirare nuovi contribuenti, chiede di aumentare le detrazioni per i premi assicurativi delle persone fisiche e di ridurre le aliquote delle imposte sulla sostanza. La seconda modifica mira ad alleviare la pressione fiscale in seguito alla crisi del coronavirus per gli anni dal 2022 al 2024.

Le scimmie sono umane? - A Basilea Campagna, un'iniziativa dei Verdi vuole obbligare le autorità ad inserire in un'apposita legge cantonale gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. Prima svizzera e argomento fuori dagli schemi, a Basilea Città i votanti si esprimono sui diritti fondamentali dei primati: un'iniziativa presentata dal movimento antispecista Sentience Politics chiede che la costituzione della città-cantone garantisca ai "primati non umani" il diritto alla vita e all'integrità fisica, proprio come avviene per gli umani.

Nel canton Berna si vota su una riforma "ecologica" delle tasse di circolazione, che verrebbero calcolate in base alle emissioni di CO2 e al peso dei veicoli. L'aggravio è legato a una riforma fiscale: i 40 milioni di franchi di maggiori entrate previste verrebbero interamente utilizzati per ridurre le imposte delle persone fisiche.

Due gli oggetti in votazione a Ginevra. Il primo riguarda una modifica costituzionale che attribuisce ai Servizi industriali di Ginevra il monopolio sulle reti di teleriscaldamento. I votanti devono inoltre decidere se inasprire le condizioni per ottenere un alloggio sociale. Nel Giura ci si esprime sulla trasparenza nel finanziamento dei partiti.

Turgovia e Glarona, elezioni scontate - Oltre ai temi federali, gli elettori turgoviesi e glaronesi dovranno anche stabilire la composizione per i rispettivi esecutivi cantonali; l'esito della consultazione appare scontato. In Turgovia, un solo candidato è in corsa in un'elezione suppletiva. A Glarona i cinque consiglieri di Stato uscenti si ripresentano senza sfidanti.

I cinque consiglieri di Stato glaronesi che saranno riconfermati sono la Landamano - o presidente del governo - Marianne Lienhard (UDC), i due liberali-radicali Benjamin Mühlemann e Andrea Bettiga, Kaspar Becker (Centro) e Markus Heer (PS).

In Turgovia si sceglie il successore della titolare del Dipartimento infrastrutture e ambiente Carmen Haag (Centro). Unico candidato è il collega di partito, il sindaco di Arbon e gran consigliere Dominik Diezi. Anche i Verdi e i Verdi-liberali avevano pensato di presentare candidati, ma hanno preferito sostenere quello del Centro che considerano vicino alle posizioni ambientaliste.

Zurigo città, si rinnovano poteri comunali - A Zurigo, la maggiore città svizzera, si terranno invece le elezioni cittadine: la maggioranza rosso-verde non sembra minacciata né in municipio né in consiglio comunale. Nell'esecutivo lo schieramento rosso-verde può contare su una maggioranza di sei poltrone su nove (3 PS, 2 Verdi e 1 Lista alternativa). Il PLR ha due mandati e i Verdi liberali (PVL) uno. Soltanto uno dei municipali uscenti non si ripresenta: il responsabile del dicastero dei lavori pubblici Richard Wolff (Lista alternativa, AL).

Il partito della sinistra alternativa vuole difendere il seggio che detiene dal 2013 con il consigliere comunale Walter Angst. La poltrona è però ambita da tutti i principali partiti, che lanciano nella corsa altri otto candidati. Il PS vuole riconquistare il quarto seggio perso nel 2018. I Verdi candidano, assieme a due uscenti, il 24enne Dominik Waser, giovane esponente dello sciopero per il clima. Il PLR punta a un terzo seggio. L'UDC, che dal 1990 non è rappresentata nell'esecutivo della più grande città elvetica, presenta due candidati.

In consiglio comunale lo schieramento rosso-verde controlla attualmente 69 dei 125 seggi (PS 43, Verdi 16, AL 10). Il centrodestra arriva a 38 deputati (PLR 21, UDC 17) e in questa legislatura non ha avuto grandi possibilità far passare le proprie proposte, nemmeno contando sull'appoggio del PVL (14 seggi) e del PEV (4). Tutto fa pensare che i rapporti di forza saranno mantenuti.

Aggregazione comunale e alloggi per anziani in Ticino - Per quanto riguarda invece il Ticino, a Bodio, Giornico, Pollegio e Personico si vota sul progetto aggregativo del nuovo comune di Sassi Grossi. A Novazzano i cittadini si esprimono invece sulla progettazione di alloggi per anziani autosufficienti.