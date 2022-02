PLR: due romandi ambiscono a essere capogruppo alle Camere

BERNA - Sono due i candidati pronti a succedere al capogruppo PLR alle Camere federali Beat Walti. Con Olivier Feller e Damien Cottier, entrambi membri del Consiglio nazionale, «il PLR può contare su due eccellenti candidati», spiega il partito. Il Gruppo PLR alle Camere eleggerà il suo nuovo capogruppo il prossimo 18 febbraio.

Il consigliere nazionale Beat Walti - ricordiamo - aveva annunciato a metà dicembre 2021 le sue dimissioni da capogruppo PLR alle Camere federali per la sessione primaverile 2022. Secondo la procedura stabilita, il termine per la presentazione delle candidature per la sua successione era fissato per l’8 febbraio 2022. Il Gruppo PLR ha ricevuto entro i termini stabiliti due candidature provenienti entrambe dalla Svizzera romanda.

Olivier Feller - Il 47enne vodese è membro del Consiglio nazionale dal 2011 e da dicembre 2019 è vice capogruppo ad interim del Gruppo PLR. Olivier Feller è membro della Commissione dell’economia e dei tributi dal gennaio 2022 (di cui era già stato membro dal 2015 al 2019) e precedentemente era membro della commissione delle finanze, che ha presieduto fino al 2021.

Damien Cottier - Il 46enne di Neuchâtel è stato eletto al Consiglio nazionale nel 2019. Damien Cottier è membro della Commissione delle istituzioni politiche e attualmente presiede la delegazione parlamentare presso il Consiglio d'Europa.

I membri del Gruppo parlamentare eleggeranno il nuovo capogruppo durante la riunione pre-sessione in calendario per venerdì 18 febbraio 2022 a Berna. Il nuovo capogruppo entrerà in carica il 28 febbraio 2022 all'inizio della sessione primaverile delle Camere federali.