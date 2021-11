Iniziativa sulle cure infermieristiche verso l'approvazione, ecco il verdetto del popolo

BERNA - L'infermiere. Una figura professionale che nell'ultimo anno e mezzo è stata più chiacchierata che mai. Ma al settore gli applausi non bastano più, e per questo è stata lanciata l'iniziativa popolare "Per Cure infermieristiche forti". I risultati attuali vedono il 59,7% di voti favorevoli contro il 40,3% di contrari. Si prospetta dunque un netto sì.

Non si tratta comunque di una sorpresa: i sondaggi della vigilia erano chiari nell'indicare un sì alle urne.

​

// ]]>

Il voto in Ticino - Anche in Ticino la situazione è piuttosto simile: dopo 107 Comuni scrutinati su 108, il "Sì" si situa al 56,7%, mentre il no al 43,3%. La partecipazione al voto in Ticino si attesta al 59,4%.



Cantone Ticino

Prima volta dal 1981 - Se i risultati finali confermassero queste proiezioni, sarebbe la prima volta dal 1981 che un'iniziativa appoggiata dai sindacati sarebbe accettata dal popolo.

Articolo in aggiornamento...

Il tema in votazione I promotori dell'iniziativa chiedono che Confederazione e Cantoni promuovano le cure infermieristiche. In primo luogo, facendo in modo che vi sia abbastanza personale formato e poi assicurando che gli operatori sanitari vengano meglio remunerati e impiegati conformemente al livello di competenze e formazione. È inoltre proposto che gli infermieri possano fatturare determinate prestazioni direttamente alle casse malati. Consiglio federale e Parlamento hanno espresso la loro contrarietà all'iniziativa, che ritengono eccessiva nelle richieste formulate, e propongono un controprogetto che entrerà in vigore se questa dovesse essere respinta e non venisse chiesto un referendum.

Cantone Ticino