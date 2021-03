Economiesuisse: «Avremmo preferito un sì più chiaro»

BERNA - Il risultato stretto della votazione sull'accordo di libero scambio con l'Indonesia non è quello che economiesuisse sperava. Un «sì chiaro e netto» sarebbe stato un forte segnale per le imprese che hanno bisogno di accesso al mercato globale, ha detto Monika Rühl.

I cittadini hanno votato per l'intesa con l'Indonesia, ma si è trattato anche di un voto per il libero scambio come strumento della politica economica estera elvetica, ha stimato la presidente della direzione di economiesuisse ai microfoni della RTS. «Abbiamo bisogno di un accesso al mercato globale», ha sottolineato.

«Bisognerà continuare ad adattarsi», ha detto, spiegando che si devono prendere sul serio le preoccupazioni della popolazione per l'ambiente e i diritti umani. Questa attenzione si è vista proprio nell'accordo con l'Indonesia, ha concluso.

«Comunque soddisfatti» - Willy Cretegny, fautore del referendum contro l'Accordo di partenariato economico con l'Indonesia è invece comunque soddisfatto dai risultati delle urne. Nonostante il sempre più probabile "sì" della maggioranza dei cittadini, la lotta è tutt'altro che finita. Secondo lui, il «comitato per il no ha infatti già vinto prima ancora del voto», poiché ha dato il via al dibattito sugli accordi libero scambio.