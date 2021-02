Latte, canapa e animali: nuove ordinanze agricole in consultazione

BERNA - Consultazione al via per il pacchetto di ordinanze agricole 2021 - che contiene 11 ordinanze del Consiglio federale e una del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) - che entreranno in vigore all'inizio del prossimo anno.

Il pacchetto, si legge in una nota del Consiglio federale, prevede modifiche in svariati settori. Per quanto riguarda l'ordinanza sui pagamenti diretti, si propone che le superfici coltivate a canapa per l'uso delle fibre e dei semi diano diritto ai pagamenti diretti. Parallelamente, le informazioni contenute nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) saranno utilizzate per calcolare l'effettivo determinante di animali delle specie ovina e caprina. L’autodichiarazione del gestore non sarà più necessaria.

In questo contesto anche le categorie di animali e i coefficienti UBG per ovini e caprini saranno adeguati così come il carico usuale degli ovini estivati. In seguito alla recente modifica della legge sulle epizoozie, l'ordinanza sulla BDTA è stata sottoposta a una revisione totale.

La partecipazione della Confederazione a Identitas AG e il suo ruolo nella gestione strategica sono stati rafforzati. I vari compiti assegnati a Identitas AG saranno pertanto precisati.

Importazioni, carne e latte

Nel settore delle importazioni non verranno più riscossi emolumenti sulle importazioni effettuate con un permesso generale d'importazione (PGI). Parallelamente, per diversi prodotti agricoli sarà abrogato l'obbligo del PGI. Per dare maggiore flessibilità agli importatori e agevolare, all’occorrenza, l'importazione di carne bovina d'oltremare per via marittima anziché per via aerea, il periodo d'importazione di quattro settimane per la carne di animali della specie bovina e per la carne di maiale sarà esteso al trimestre.

Anche i supplementi per il latte saranno modificati. In effetti, se la quantità di latte prodotto e la valorizzazione del latte rimangono invariate, i supplementi per il latte commerciale e per quello trasformato in formaggio vanno adeguati tenendo conto dei crediti approvati, scrive il Consiglio federale, che propone di aumentare il supplemento per il latte commerciale da 4,5 a 5 centesimi il chilogrammo e di ridurre il supplemento per il latte tra-sformato in formaggio da 15 a 14 centesimi per ogni chilogrammo di latte.

Dettagli e termine della consultazione

I progetti di modifica nel dettaglio e la relativa documentazione sono disponibili online e possono essere scaricati dal sito Internet dell’UFAG. La consultazione durerà fino al 12 maggio 2021.