Le congratulazioni di Parmelin a Biden

Félicitations à @JoeBiden, 46e président des USA, et à @KamalaHarris ! Je suis convaincu que les excellentes relations entre nos pays vont se poursuivre et se renforcer grâce à nos valeurs communes et à notre engagement pour la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. pic.twitter.com/f5aS3pdG9T