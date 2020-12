A Ginevra nasce un nuovo partito di area radicale: Élan radical

GINEVRA - A Ginevra è nato un nuovo partito politico: l'"Élan radical", slancio radicale, intende reincarnare lo spirito di questa area politica, ormai scomparsa in Svizzera, ha indicato oggi il segretario generale della nuova formazione Nicolas Aubert, confermando un'informazione di diversi media. Possibile un sostegno all'attuale consigliere di Stato Pierre Maudet, espulso dal PLR, che è in corsa per la propria rielezione.

Aubert, municipale di Vernier (comune di oltre 35'000 abitanti), ex membro del PLR, ha indicato a Keystone-ATS che Élan radical conta attualmente tra i 50 e i 100 membri, ma nuove domande di adesione continuano ad arrivare.

Sul sito internet del partito si legge che le forze politiche al potere a Ginevra non danno la sensazione di controllare l'azione del governo e il Consiglio di Stato non sembra essere «una squadra unita».

Interrogato sulla posizione di Élan radical nei confronti di Pierre Maudet, Aubert non nega che il partito possa riconoscersi perfettamente nella politica condotta dal consigliere di Stato ormai senza etichetta politica. «Condividiamo la stessa ideologia».

Maudet si è dimesso in ottobre e si è candidato alla sua stessa successione alle elezioni suppletive per il governo cantonale di Ginevra, il cui primo turno si terrà all'inizio di marzo. Prima della scadenza elettorale, dovrà affrontare un processo davanti al tribunale di polizia a metà febbraio. È accusato di accettazione di vantaggi per un controverso viaggio ad Abu Dhabi nel 2015.

Naturalmente, Élan radical prenderà posizione sulle elezioni, ha detto Aubert.