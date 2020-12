Dieci persone, ma da due nuclei familiari al massimo

BERNA - Il Consiglio federale stringe la vite in vista del Natale. Secondo le anticipazioni di SRF news, tra le misure sarebbe in particolare prevista un'ulteriore limitazione per quanto concerne gli incontri privati.

Se da un lato il limite fissato a 10 persone dovrebbe essere confermato, da Berna si vorrebbe limitare la provenienza di queste persone a un massimo di due nuclei familiari. Un'eccezione sarebbe poi consentita per la vigilia di Natale.

Stretta anche sulle piste - In attesa della conferenza stampa di oggi, tra le indiscrezioni di stampa sono filtrate anche alcune limitazioni che riguardano gli impianti di risalita, tra le quali i limiti massimi di capacità. Inoltre, l'apertura delle stazioni sciistiche sarà vincolata alla situazione epidemiologica di ogni singolo cantone e il Consiglio federale potrebbe, a seconda dell'evoluzione della situazione, revocare le necessarie licenze.

«Non sta andando come sperato» - Ieri, il Consigliere federale Alain Berset si è detto preoccupato per l'andamento delle curve epidemiologiche in Svizzera. «Speravamo che le cose sarebbero andate diversamente, in questo momento siamo preoccupati», ha spiegato durante la visita all'ospedale di Bruderholz.