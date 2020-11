Rieletto nonostante sia deceduto

BERNA - Un municipale di Sonvilier, nel Giura bernese, è stato rieletto nell'esecutivo nel corso delle elezioni comunali svoltesi questo fine settimana, pur essendo deceduto pochi giorni or sono. L'uomo, Stéphane Rübner, figurava fra gli otto candidati in corsa.

Giovedì scorso era stato pubblicato l'annuncio funebre. La sindaca Rosemarie Jeanneret aveva spiegato a Radio Jura Bernois (RJB) che le autorità si erano rivolte alla prefettura bernese per sapere come procedere nel caso in esame. Era emerso che, secondo le normative in vigore, un candidato deceduto poteva essere eletto.

Le schede attribuite a Rübner - che era in municipio dal febbraio 2019 - sono state quindi convalidate. Il suo posto sarà però oggetto di un'elezione suppletiva che si terrà l'anno prossimo.

Sonvilier è un comune di circa 1200 abitanti a una decina di chilometri da La Chaux-de-Fonds (NE).