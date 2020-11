A Davos il Landamano che non ti aspetti

DAVOS - Grande sorpresa al ballottaggio per la carica di Landamano (sindaco) di Davos: il 32enne Philipp Wilhelm, del PS, ha spodestato il candidato del PLR Peter Engler.

Il candidato del PLR era dato per favorito, soprattutto dopo la decisione della municipale dell'UDC Valérie Accola, che in vista del ballottaggio ha deciso di farsi da parte. Sentendosi praticamente sicuro della vittoria, Peter Engler ha persino deciso di lasciare il posto di direttore degli impianti di risalita di Lenzerheide.

Il risultato uscito dalle urne è stato però chiaro: Philipp Wilhelm, che è anche gran consigliere e presidente del PS grigionese, ha raccolto 2164 voti, contro i 1960 andati a Peter Engler. L'affluenza ha raggiunto il 63,9%.

La carica di sindaco della località grigionese, nota in tutto il mondo per il Forum economico mondiale, è stata sempre ricoperta da un esponente del PLR. L'ultimo Landamano, Tarzisius Caviezel (PLR), non si è ricandidato dopo aver ricoperto la funzione per due legislature.