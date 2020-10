UDC e Verdi, le assemblee dei delegati si tengono online

BERNA - L'UDC e i Verdi tengono oggi le rispettive assemblee dei delegati in rete. Argomenti principali saranno l'accordo istituzionale con l'Ue e la politica agricola.

Inizialmente l'Unione democratica di centro (UDC) voleva tenere l'assemblea a Briga (VS), ma per motivi legati all'impennata di casi di coronavirus l'appuntamento è stato spostato su Internet.

I democentristi decidono le raccomandazioni di voto alle iniziative "per imprese responsabili" e "per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico".

L'argomento principale di discussione sarà tuttavia l'accordo quadro istituzionale fra la Svizzera e l'UE, che l'UDC respinge fermamente. I delegati sono invitati ad adottare una risoluzione contro quello che viene definito un «trattato di sottomissione con l'UE».

I Verdi si concentreranno da parte loro sull'agricoltura. In discussione c'è una risoluzione su agricoltura e alimentazione, come pure le raccomandazioni di voto sulle due iniziative per l'acqua potabile e per il divieto dei pesticidi. Due "sì" appaiono più che scontati.

I Verdi si esprimeranno anche sul referendum per lo "Stop all'olio di palma", che intende affossare l'accordo di libero scambio con l'Indonesia.