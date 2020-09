Depositi di Hezbollah anche in Svizzera?

BERNA - «Vari media internazionali – riprendendo il coordinatore del Dipartimento di Stato per la lotta al terrorismo statunitense Nathan A. Sales – hanno nelle scorse settimane segnalato che probabilmente Hezbollah possiede dal 2012 diversi depositi di esplosivi e di nitrato di ammonio in Europa e anche in Svizzera», afferma il consigliere nazionale Marco Romano (PPD) in un'interpellanza inoltrata ieri al Consiglio federale.

«Il fatto che la Svizzera sia citata esplicitamente impone un approfondimento del tema, tanto a livello diplomatico quanto soprattutto a livello di politica di sicurezza», continua Romano che chiede al Governo se sono state fatte delle verifiche riguardo alle affermazioni dei media internazionali.