Il Covid «ha rafforzato» il ruolo delle cure palliative

BERNA - La buona qualità delle cure palliative in Svizzera deve essere assicurata a tutti. Lo ha ribadito oggi il Consiglio federale, intenzionato a migliorare l’assistenza e il trattamento delle persone in fase terminale.

Nonostante le implementazioni positive degli ultimi anni, le offerte di cure palliative, si legge in una nota del Governo, non sono ancora sufficientemente integrate nell’assistenza sanitaria e non tutti i gruppi di pazienti hanno lo stesso accesso a queste offerte.

Obiettivi terapeutici chiari - Nel suo rapporto, il Consiglio federale propone una serie di misure (da attuare in modo coordinato con i Cantoni e gli attori interessati, nel quadro della Piattaforma nazionale cure palliative), fra le quali la necessità di ampliare ulteriormente le condizioni quadro. All’occorrenza, le offerte mobili, ambulatoriali e stazionarie devono essere inoltre sviluppate e messe a disposizione della popolazione in tutte le regioni.

Il ruolo delle cure palliative, sottolinea il Governo, è uscito rafforzato dall'esperienza della pandemia e in futuro, per continuare ad affrontare la stessa dovranno essere considerate maggiormente le esigenze delle persone morenti e dei loro familiari. Gli obiettivi terapeutici andranno stabiliti precocemente - con i pazienti e i loro familiari -, in modo particolare all'interno delle case di cura.