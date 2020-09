Un primo sì al voto ai 16enni

SOLETTA - Nei comuni solettesi il diritto di voto potrebbe presto essere esteso ai 16enni. Il Gran Consiglio ha approvato oggi in prima lettura, di strettissima misura, l'abbassamento dell'età minima per recarsi alle urne. La decisione non è definitiva: dovrà essere confermata in novembre.

La revisione legislativa è stata approvata con 48 voti favorevoli e 45 contrari. La relativa modifica costituzionale con 48 "sì" e 47 "no".

A favore si sono espressi la sinistra e il PPD, che hanno sostenuto l'importanza della promozione dell'educazione e della partecipazione politica. Le esperienze fatte altrove hanno dato esito positivo, è inoltre stato sottolineato.

Contrari PLR e UDC, secondo cui l'abbassamento del diritto di voto, sebbene ogni comune possa decidere autonomamente se concederlo, provocherà un aumento dell'onere burocratico. Ritengono che sia inoltre sbagliato separare diritto di voto dal diritto di candidarsi alle elezioni (che rimarrebbe a 18 anni).

In Svizzera, i 16enni possono votare solo nel canton Glarona (a livello comunale e cantonale). Anche qui il diritto di eleggibilità è però rimasto a 18 anni.