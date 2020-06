Manifestazioni e assembramenti: «La legge è uguale per tutti?»

BERNA - Le diverse manifestazioni anti-razziste tenutasi nelle scorse settimane in varie città svizzere non sono andate giù al consigliere nazionale Lorenzo Quadri che ha deciso d'interpellare il Governo sul tema. «Queste manifestazioni, oltre a essere pretestuose e strumentali - tuona il deputato leghista - si basano su una vicenda, il caso Floyd, avvenuta negli USA, quindi in una realtà per nulla paragonabile alla nostra».

A preoccupare Quadri sono soprattutto le possibili conseguenze sanitarie che questi assembramenti potrebbero provocare e le disparità di trattamento tra i manifestanti e i cittadini comuni. «È evidentemente insostenibile - precisa Quadri - che a esercizi pubblici, organizzatori di eventi, attività economiche di ogni ordine e grado venga imposto il rispetto di disposizioni di sicurezza sanitaria che comportano importanti oneri economici e organizzativi, e che invece queste stesse disposizioni non vengano applicate ai manifestanti del Black Lives Matter. Nel caso in cui da uno di questi assembramenti dovesse partire un nuovo focolaio di contagi da coronavirus, con tutte le conseguenze del caso, qualcuno se ne dovrà assumere la responsabilità».