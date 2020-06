Affitti, in preparazione una legge per sostenere i commercianti

BERNA - Il disegno di legge volto ad aiutare i commercianti in difficoltà a causa del coronavirus a pagare gli affitti è in preparazione e dovrebbe essere pronto in settembre. L'esame parlamentare potrebbe così iniziare durante la sessione invernale. Lo ha dichiarato oggi il consigliere federale Guy Parmelin durante l'"Ora delle domande" al Consiglio nazionale.

Il Consiglio federale è consapevole dell'urgenza di attuare questa legge, ha affermato il consigliere federale. Una volta pronto, il testo sarà inviato in consultazione. La procedura sarà tuttavia abbreviata.

Numerosi deputati hanno chiesto al governo di specificare il calendario per l'attuazione della parziale esenzione delle pigioni commerciali. Le due Camere hanno infatti accettato durante la sessione in corso una mozione che concede uno sconto del 40% dell'affitto ai ristoratori e gestori di altre attività.

Tale soluzione vale fino a un tetto massimo di 20 mila franchi di pigione mensile ed è valida per il periodo in cui sono costrette a restare chiuse a causa delle misure disposte dalle autorità. Anche le aziende che hanno dovuto ridurre la propria attività potranno beneficiare di una riduzione.

Per le pigioni comprese tra 15 e 20 mila franchi, le parti - affittuario e proprietario - possono decidere di non applicare il presente disciplinamento (clausola opt-out). Eventuali accordi già conclusi tra le parti restano inoltre validi. Il Consiglio federale dovrà inoltre prevedere un fondo per i casi di rigore.