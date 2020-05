Lascia il capogruppo dei Verdi in Parlamento

BERNA - Dopo sette anni, il consigliere nazionale ecologista Balthasar Glättli (ZH) lascia da subito la carica di capogruppo dei Verdi alle Camere federali. Il deputato zurighese aspira alla presidenza del partito, progetto che aveva già annunciato in gennaio. Il suo successore dovrebbe entrare in carica già in giugno.

Il gruppo parlamentare dei Verdi si ritroverà domani per decidere il successore di Glättli, si legge in una nota odierna del partito. Glättli intende occupare il posto della consigliera nazionale bernese Regula Rytz, già candidata in dicembre al Consiglio federale al posto di Ignazio Cassis.

Oltre al deputato zurighese, non ci sono altri aspiranti alla presidenza. L'assemblea dei delegati cui incomberà il compito di eleggere il futuro presidente si terrà il 22 di agosto.