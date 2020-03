I partiti di Governo rispondono all'UDC

BERNA - PPD, PLR e PS hanno reagito con scarsa comprensione alle critiche dell'UDC sulle singole misure adottate dal Consiglio federale.

Il capo del gruppo parlamentare liberale-radicale Beat Walti ha detto alla Radio SRF che personalmente non ha pensato molto a come devono profilarsi i partiti in relazione alla crisi della Covid-19. Il Consiglio federale - ha aggiunto - è tuttavia tenuto a comunicare tempestivamente il suo piano di comunicazione e a spiegare alla popolazione fino a quando le misure attuali non saranno valide.

Nella stessa trasmissione radiofonica, il presidente del PPD Gerhard Pfister ha sottolineato che l'esecutivo deve prendere decisioni difficili. Riguardo alle rivendicazioni dell'UDC per dopo il 19 aprile, secondo Pfister sarebbe più opportuno sostenere il Consiglio federale e ascoltare le opinioni degli specialisti. Il leader popolare-democratico non ritiene che ci sia motivo di criticare il governo per singole decisioni su cui si hanno opinioni diverse.

Per il presidente socialista Christian Levrat, l'UDC sta «scherzando col fuoco»: è giusto che le decisioni delle autorità siano guidate dalla tutela della salute pubblica e non principalmente da considerazioni economiche. La salute è più importante dei dividendi della famiglia Blocher, ha detto Levrat all'emissione "Echo der Zeit".