«Nessun coprifuoco, ma multe per chi non rispetta le regole»

BERNA - «D'ora in poi gli assembramenti di oltre cinque persone sono vietati». Le raccomandazioni concernenti l'igiene e il distanziamento sociale diventano poi obbligatorie: i datori di lavoro dell'edilizia e dell'industria sono obbligati a rispettarle. Le aziende che non lo faranno potranno essere chiuse.

Il governo «esorta» inoltre la popolazione a restare a casa, in particolare le persone malate o che hanno più di 65 anni. Raccomanda di uscire soltanto se si deve andare a lavorare o per recarsi dal medico, in farmacia, a fare la spesa oppure o per aiutare qualcuno.

Lo scopo di tutte le misure fin qui adottate è proteggere le persone particolarmente a rischio. Occorre inoltre evitare di sovraccaricare ulteriormente le unità di cure intensive negli ospedali. «Queste misure - precisa Alain Berset - non «vengono ancora rispettate in modo sufficientemente rigoroso». Da qui il motivo di vietare gli assembramenti di oltre cinque persone nello spazio pubblico, sentieri e parchi compresi. In caso di non rispetto la polizia può infliggere una multa. «Non possiamo più tergiversare», esorta Berset. Tutti dobbiamo proteggerci. Giovani e anziani. Siamo tutti sulla stessa barca. Se possibile state a casa. Questo è un momento molto importante per il nostro Paese. Dobbiamo fare un passo in avanti tutti nella stessa direzione. Alla fine non è il coprifuoco a proteggerci, ma il nostro comportamento».

32 miliardi in più per aiutare l'economia - L'epidemia di coronavirus segnerà indelebilmente il nostro Paese. Sia dall'ambito sanitario e sociale, che da quello economico. Molte piccole-medio imprese e molti indipendenti rischiano di non poter più aprire. Il Consiglio federale - venerdì scorso - aveva stanziato i primi 10 miliardi di franchi per mitigare le conseguenze della pandemia. Una settimana dopo il Governo ha deciso di stanziare altri 32 miliardi di franchi soprattutto per sostenere i lavoratori indipendenti. «Questa cifra, oltre ai 10 deliberati, voglio aiutare un'economia messa soqquadro dall'epidemia di coronavirus».

Un'economia elvetica che - come preventivato mercoledì dagli specialisti di Credit Suisse e confermato ieri dalla SECO - dovrebbe soffrire di un breve periodo di recessione con il prodotto interno lordo che potrebbe calare dello 0.5%. Anche il numero dei disoccupati salirà inevitabilmente per colpa della pandemia: La Seco prevede infatti un aumento di 0.5 punti percentuali (dal 2.3% al 2.8%). La Delegazione delle finanze si ritroverà lunedì prossimo per esaminare questo «ampio» pacchetto di aiuti il cui obiettivo «è evitare il più possibile i casi di precarietà e sostenere le persone e i settori colpiti con un’azione tempestiva e mirata, senza lungaggini burocratiche». Parmelin ha precisato che la nostra economia per ora viaggia all'80% delle proprie capacità: «E dobbiamo cercare di mantenere questa percentuale. Ringraziamo la popolazione per le tante idee innovative». Il pacchetto per sostenere le piccole-medio imprese inietterà 20 miliardi: «Noi come Confederazione facciamo da garante con le banche».

Giro di vite sui cantieri - Sul fronte dell'edilizia, i cantieri possono rimanere aperti, ma i datori di lavoro sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Ciò significa in particolare limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende e ad adeguare l'organizzazione del lavoro. I datori di lavoro devono inoltre evitare gli assembramenti di oltre cinque persone nei locali per la pausa e nelle mense. Ai cantoni viene data la facoltà di chiudere singoli cantieri o aziende che non rispettano gli obblighi.

Protezione civile - Per fornire appoggio alle autorità civile, oltre che all'esercito interverrà anche la protezione civile. Il governo ha messo a disposizione dei Cantoni un contingente di al massimo 850'000 giorni di servizio.

D'intesa con il servizio d'appoggio dell'esercito, il contingente è limitato fino alla fine di luglio. Le decisioni concernenti gli incarichi concreti, la convocazione dei militi a livello operativo e lo svolgimento degli interventi rimangono di competenza dei Cantoni.

L'idea è di supportare in particolare la sanità pubblica e gli istituti di cura nell'assistere gli anziani e le persone bisognose di cure durante i trattamenti ambulatoriali, nella distribuzione dei pasti o nel fornire servizi di trasporto. La protezione civile assumerà inoltre compiti di soccorso e assistenza e fornirà appoggio nell'ambito della logistica.