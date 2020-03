Appuntamenti alle urne annullati un po' ovunque

BERNA - La decisione del Consiglio federale di annullare la votazione popolare del prossimo 17 maggio è stata seguita anche da diversi Cantoni. Gli appuntamenti alle urne per temi cantonali sono già stati rinviati in quattro cantoni, mentre altri dovranno ancora decidere sul da farsi. Le date di recupero sono però ancora incerte.

Al momento Zurigo, Argovia, Soletta e Sciaffusa hanno seguito il governo, così come le città di Zurigo - con un nuovo voto sulla discussa Hardturm - e San Gallo. A Friburgo e nei dintorni non ci sarà il voto consultivo sulla creazione della Grande Friburgo.

In Ticino e a Neuchâtel è stato deciso che le elezioni comunali - previste rispettivamente il 5 aprile e il 14 giugno - non si terranno come programmato. Nel canton San Gallo il prossimo 19 aprile dovrebbe invece tenersi il secondo turno delle elezioni per il governo.

In altri cantoni, la decisione sul voto del 17 maggio è ancora aperta. Basilea Città ha preso atto della cancellazione da parte del Consiglio federale, ma non ha ancora deciso sui temi cantonali.

A quanto emerge da un sondaggio dell'agenzia Keystone-ATS, c'è incertezza anche a Lucerna, Uri, Appenzello Esterno e Svitto. In quest'ultimo cantone si dovrebbero tenere le elezioni distrettuali e comunali, oltre al secondo turno per il governo. Diversi cantoni, tra cui Berna e Grigioni, non hanno previsto alcuna votazione cantonale.