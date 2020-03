Coronavirus: l'UDC vuole chiudere le frontiere

BERNA - L'UDC è preoccupata per la crescente epidemia di coronavirus in Svizzera e chiede l'immediata chiusura delle frontiere. Chiede inoltre ai servizi di pronto soccorso e agli ospedali militari di tenersi pronti.

«Il Consiglio federale deve fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere il popolo svizzero», si legge in un comunicato stampa. L'UDC è favorevole alla chiusura delle frontiere per le persone, mentre le merci dovrebbero continuare a circolare.

I frontalieri che lavorano nel settore sanitario dovrebbero trasferirsi in Svizzera per qualche settimana e potrebbero essere alloggiati in hotel abbandonati dai turisti, afferma il partito.

L'UDC vuole inoltre porre fine al "turismo sanitario": tutti i posti letto ospedalieri e le capacità nel settore sanitario devono rimanere a disposizione delle persone che vivono in Svizzera.